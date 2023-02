Ariete a Sanremo 20213 canta “Mare di guai”, una canzone dedicata alla sua ex fidanzata. In ordine di tempo, la sua ultima rottura celebre risale allo scorso giugno 2022 quando ha annunciato la fine della sua storia con l’attrice Jenny De Nucci, ex protagonista de Il Collegio.

“Quando due persone si lasciano non per forza una tradisce l’altra e non sempre è necessario tirare fuori teorie complottiste per venirne a capo. è così e basta, so che riuscirete a rispettarlo”, aveva scritto Ariete su Twitter smentendo un tradimento a Jenny De Nucci.

Poi le precisazioni:

Quando ci sarà una prova provata del fatto che ci siano state corna e terze persone di mezzo mandatemi un messaggio e fatelo scoprire pure a me, che sono curiosa, intanto mi leggo un libro che sto in treno.

Anche Jenny De Nucci era intervenuta sui social confermando la rottura con Ariete:

Io e Arianna non stiamo più insieme, vi chiedo gentilmente di non taggarmi più in nessun video o di dirmi con chi la vedete in giro o chi vedete sotto al suo palco. Da un po’ che volevo scriverlo, ma ultimamente sta diventando ingestibile da tenere privata come cosa, quindi please rispettate questo momento.

Essendo stata una relazione pubblica, mi sembrava giusto, anche se sono contraria a queste cose, di scrivere due righe in merito. Non farò un papiro strappalacrime, sappiamo io e lei com’è andata ed è giusto che rimanga privato. Diceva Massimo Pericolo: amarsi in pubblico e lasciarsi subito. Buonanotte.