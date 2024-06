Chi è Hilal Altınbilek, Züleyha Yaman nella serie turca Terra Amara: fidanzato e curiosità

Hilal Altınbilek è un’attrice turca che ha conquistato il pubblico con il suo talento e il suo fascino, diventando una delle star più amate grazie alla sua presenza nella serie Terra Amara, dove interpreta il personaggio di Züleyha Yaman. Scopriamo qualcosa in più sul suo conto, dalla carriera alla vita privata.

Hilal Altınbilek, chi è? Tutto sull’attrice di Terra Amara

Nata il 11 febbraio 1991 a Smirne, Hilal Altınbilek ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo da giovanissima e ha raggiunto la notorietà grazie al suo ruolo nella popolare serie televisiva Terra Amara.

Cresciuta a Smirne, una delle città più affascinanti della Turchia, Hilal ha sempre avuto una passione per la recitazione. Dopo essersi diplomata, ha deciso di seguire il suo sogno di diventare attrice, iscrivendosi al Müjdat Gezen Art Center, una delle più prestigiose scuole di recitazione in Turchia. Qui, ha affinato le sue capacità e ha gettato le basi per una carriera di successo nel mondo della televisione e del cinema.

Il debutto di Hilal nel mondo dello spettacolo è avvenuto nel 2011, quando ha ottenuto un ruolo nella serie televisiva “Derin Sular”. Sebbene fosse un ruolo minore, le sue performance hanno attirato l’attenzione dei produttori e del pubblico, aprendo la strada a opportunità più significative. Il vero punto di svolta nella sua carriera è arrivato nel 2013, con la partecipazione alla serie “Karagül”, che le ha permesso di consolidare la sua presenza nel panorama televisivo turco.

Il ruolo che ha definitivamente consacrato Hilal Altınbilek come una delle attrici più talentuose della sua generazione è quello di Züleyha nella serie Terra Amara. La serie, ambientata negli anni ’70, racconta le vicende di una giovane coppia che, per sfuggire a un destino tragico, si rifugia in una grande tenuta agricola nella regione di Çukurova. La performance di Hilal nei panni di Züleyha, una donna forte e determinata, è stata acclamata dalla critica e amata dal pubblico, rendendola una delle protagoniste più apprezzate della televisione turca.

Vita privata e curiosità

Nonostante la sua fama, Hilal Altınbilek è nota per mantenere un profilo relativamente basso riguardo alla sua vita privata. È attiva sui social media, dove condivide momenti della sua vita quotidiana e professionale con i suoi numerosi fan, ma preferisce tenere lontano dai riflettori gli aspetti più personali della sua esistenza.

Nel dicembre 2023, ospite di Verissimo, Hilal Altınbilek ha svelato di essere felicemente fidanzata con Mehmet Can Uzun:

Siamo molto felici. Ho trovato in lui un compagno, un amico, un complice. Diventare mamma? Mi piacerebbe, ma penso non sia facile. Ho un grandissimo senso di responsabilità e senso materno, ma a volte al pensiero di avere un figlio temo di non essere pronta. Un giorno però mi piacerebbe.

Tra le curiosità sul suo conto, sappiamo che Hilal ama l’Italia, in particolare l’arte, il mare e la pizza. Le città che le sono rimaste nel cuore sono Roma e Firenze. L’attrice ama gli animali e possiede anche un cane a cui è molto legata. Ama la lettura, lo sport e la meditazione. È vegetariana da anni.