Elisa Isoardi nel corso della nuova puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda ieri sera, ha avuto modo di ricevere una lettera da parte del fratello maggiore Domenico, particolarmente differente da lei.

Domenico Isoardi, infatti, vive per sua volontà senza gas e senza televisione, quasi come fosse un eremita, lontano dalle comodità dei nostri tempi. Il fratello di Elisa ha sette anni in più di lei ed ha sempre vissuto con loro padre dopo la separazione dei genitori.

Nel corso di un’intervista al Corriere della Sera, Elisa Isoardi aveva già parlato del suo rapporto con il fratello Domenico, padre di Emily e Alessio, i suoi nipoti ai quali la conduttrice è affezionatissima:

Io sono più simile a mia mamma, lui a mio papà, con questo tratto aspro e duro del carattere di chi vive in montagna. Persone grintose, che lavorano sodo. Io e lui apparteniamo a due mondi all’opposto ma questa esperienza ci sta riavvicinando, poco a poco: mi sta insegnando diverse cose pratiche, come accendere un fuoco o pescare. Per lui il fatto che fossi famosa è sempre stato ininfluente ma in questi giorni che mi è venuto a trovare mi ha detto, parlando dell’Isola: non vedo mai niente ma questa roba qua la guarderò.

Durante l’ottava puntata de L’Isola dei Famosi, dopo aver ricevuto la lettera del fratello, Elisa Isoardi è scoppiata a piangere parlando del loro rapporto:

Ci siamo visti prima di partire, ma non ci vedevamo da un po’. Con mio fratello c’è un rapporto molto particolare perché da piccoli, quando mamma e papà si sono separati, io avevo 3 anni, lui 10, lui è rimasto su con mio padre e i nonni e io sono andata con mamma, quindi era quasi impossibile vedersi. Poi siamo cresciuti e ci siamo avvicinati, ma si sono messe altre persone in mezzo a non aiutarci… La cosa più bella del mondo è sentire la sua voce ora.

Non me l’aspettavo. Mio fratello è una persona particolare, di grande cuore, di grande verità, vive in montagna, come un eremita, non ha il gas per sua scelta, non ha la televisione. L’avermi mandato un messaggio vuol dire che mi sta guardando e forse è la prima volta che mi vede: sono contenta. Prima che io partissi praticamente non ci parlavamo più da un po’. Ci siamo guardati ed è bastato quello, tra fratelli basta quello, no?