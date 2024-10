Chi è Federica Petagna, nuova concorrente del Grande Fratello dopo Temptation Island: ex fidanzato e lavoro

Federica Petagna, ventenne napoletana, fa il suo ingresso ufficiale al Grande Fratello il 28 ottobre 2024, come concorrente, dopo l’esperienza a Temptation Island. La giovane, conosciuta per la sua forte personalità e per la storia d’amore con Alfonso D’Apice, è pronta a sfidare le dinamiche della Casa più seguita d’Italia, rappresentando una nuova ventata di freschezza e imprevedibilità nel reality show di Canale 5.

Federica Petagna: dal successo di Temptation Island al Grande Fratello

L’ascesa di Federica alla ribalta mediatica inizia con Temptation Island, dove ha fatto discutere per la sua travagliata relazione con Alfonso D’Apice. La loro storia, iniziata quando Federica aveva appena 12 anni, è stata segnata da numerosi alti e bassi che hanno catturato l’attenzione del pubblico, facendo emergere il carattere combattivo della giovane napoletana.

Ora, pronta a iniziare un nuovo capitolo al Grande Fratello, Federica entrerà nella Casa come concorrente single, ma le voci su una “frequentazione” con Stefano Tediosi non escludono possibili colpi di scena.

L’ingresso al Grande Fratello rappresenta una sfida del tutto nuova per Federica, che non ha mai nascosto il suo desiderio di mettersi in gioco e superare i propri limiti. Con la Casa già in subbuglio per le dinamiche amorose e le rivalità, il suo arrivo potrebbe portare nuove tensioni e inaspettate alleanze.

Età, vita privata e carriera

Federica Petagna nasce a Napoli nel 2004, e ha appena 20 anni. Nail artist di professione, Federica ha saputo costruire una carriera nel settore, mantenendo allo stesso tempo una presenza attiva sui social, dove ha guadagnato un seguito crescente.