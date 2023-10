Ci sarà anche Angelo Madonia nel cast di Ballando con le Stelle 2023. Il ballerino, 39 anni, è originario di Palermo ed è anche il fidanzato di Ema Stokholma. La coppia ha fatto la sua conoscenza proprio nel talent show di Milly Carlucci, dove però il loro rapporto professionale si è ben presto trasformato in un amore profondo. Ma chi è Angelo Madonia? Scopriamo di più sul ballerino e padre di due bambine.

Angelo Madonia, fidanzato di Ema Stokholma: chi è

Angelo Madonia, ballerino e coreografo, nasce il 27 luglio 1984 a Palermo. E’ noto per la sua partecipazione al programma televisivo Ballando con le stelle nel 2006 e nel 2022 e ora lo vedremo nuovamente per la terza volta. Attualmente fidanzato con Ema Stokholma, conosciuta grazie al programma condotto da Milly Carlucci, ha due figlie avute da relazioni precedenti. In una recente dichiarazione, ha espresso il desiderio di diventare padre nuovamente, qualora la compagna lo desiderasse.

Il ballerino, anche direttore tecnico di Italian Dance Studio Education, ha una carriera che lo ha portato a danzare in rinomati teatri internazionali come il Teatro Massimo di Palermo, nonché a partecipare a competizioni in diverse parti del mondo, tra cui Inghilterra, Cina e Russia. Dopo la sua prima partecipazione a Ballando con le stelle nel 2006, è ritornato come maestro nell’edizione del 2022.

L’amore a Ballando con le Stelle

La storia d’amore tra Angelo Madonia ed Ema Stokholma è sbocciata durante le prove di Ballando con le stelle nel 2022, trasformando un particolare feeling in un amore profondo. Ema ha ammesso i suoi sentimenti per Angelo in una puntata, rivelando che Milly Carlucci è stata il loro “Cupido”. La coppia ha ufficializzato la loro relazione condividendo scatti romantici su Instagram, evidenziando la loro convivenza.

Prima di incontrare Ema, Angelo Madonia ha avuto due figlie da relazioni precedenti: Alessandra, la primogenita, e Matilde, di 4 anni. La convivenza tra le due famiglie è descritta come serena, con tutte le donne coinvolte che vanno d’accordo. Durante l’estate, Angelo, Ema e le bambine hanno trascorso momenti felici insieme al mare, come testimoniato da un video condiviso sui social media.