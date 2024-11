Cesara Buonamici difende Lorenzo Spolverato: “Vuole cambiare, Alfonso lo sta aiutando!”

Nella puntata di oggi, martedì 26 novembre, di Pomeriggio Cinque, si è acceso il dibattito su Lorenzo Spolverato, concorrente del Grande Fratello che negli ultimi giorni ha attirato l’attenzione per i suoi atteggiamenti considerati aggressivi.

Cesara Buonamici difende Lorenzo Spolverato

Ospite in studio, Cesara Buonamici, giornalista e opinionista del reality condotto da Alfonso Signorini, ha difeso Spolverato spiegando che il modello milanese ha avuto un passato segnato da difficoltà e bullismo. Tuttavia, Caterina Collovati, anche lei presente in studio, ha messo in dubbio questa versione, criticando aspramente il comportamento del concorrente.

Intervenendo sul tema, Cesara Buonamici ha voluto sottolineare il contesto personale di Lorenzo Spolverato:

“Ha una certa irruenza e non rappresenta il suo vero modo di essere. Credo sia la conseguenza di un passato complicato che ha vissuto, fatto di bullismo e difficoltà. Oggi dimostra consapevolezza e impegno per cambiare” ha dichiarato la giornalista.

Secondo Cesara, Lorenzo merita di essere spronato a migliorare e non solo giudicato per gli errori commessi:

“Noi, Alfonso in primis, lo stiamo aiutando a capire i suoi impulsi, a studiare e impegnarsi”.

Caterina Collovati: “Il bullismo non è una scusa”

Di tutt’altro avviso Caterina Collovati, che ha subito contestato l’intervento della Buonamici.

Secondo Collovati, Spolverato non può giustificare i suoi comportamenti aggressivi appellandosi al bullismo subito in passato: “Non vorrei che questa storia del bullismo fosse una scusa. Tutti hanno avuto un passato difficile, ma non per questo diventano violenti. Entrare al Grande Fratello implica anche la responsabilità di sapersi controllare”.

Collovati ha concluso esortando il concorrente a mostrare maggiore maturità e autocontrollo: “Avrebbe dovuto avere l’intelligenza di gestire i suoi impulsi, senza farsi sopraffare”.

Una personalità controversa

Il dibattito su Lorenzo Spolverato sottolinea quanto il concorrente divida pubblico e opinionisti. La diretta del Grande Fratello di questa sera potrebbe fare maggiore chiarezza sul suo percorso nella Casa e sulla percezione che il pubblico ha di lui.