Stefano o Alfonso? Ecco la scelta di Federica: la decisione al GF

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, Alfonso D’Apice e Federica Petagna sono stati separati in due zone della Casa, una strategia voluta per mettere alla prova la stabilità delle coppie. Alfonso è finito in tugurio, mentre Federica è rimasta nella Casa principale. Questa distanza forzata ha però riacceso tensioni e dubbi, mischiando ulteriormente le carte nel triangolo amoroso che coinvolge anche Stefano Tediosi.

Federica Petagna: ecco chi ha scelto tra Stefano e Alfonso

Durante la diretta, Federica Petagna è stata spinta a chiarire la sua posizione. Dopo continui ripensamenti, ha deciso di chiudere con Stefano per tentare di ricostruire il rapporto con Alfonso D’Apice. Tuttavia, la separazione ha generato nuove incertezze.

Federica ha confidato a Stefano: “Non voglio fare del male a nessuno, magari non voglio continuare, preferisco fare del male a me stessa”. Ha ammesso di essere troppo confusa per seguire l’istinto, scegliendo invece di prendersi del tempo per riflettere.

Stefano, amareggiato, l’ha accusata di essere incapace di seguire ciò che vuole davvero: “Hai paura!”. Federica ha replicato: “No, sono confusa”.

Alfonso D’Apice: dubbi e introspezione

Nel tugurio, Alfonso ha condiviso i suoi dubbi con i compagni di avventura Javier Martinez e Mariavittoria Minghetti. Pur ammettendo di essere felice quando è con Federica, ha messo in discussione se lei possa davvero essere la donna della sua vita.

Durante un confronto con la dottoressa, Alfonso ha rivelato come la relazione lo abbia portato a perdere di vista sé stesso: “Pensavo per due, non ai miei obiettivi personali”. Mariavittoria ha cercato di spronarlo: “Hai un’occasione unica, pensa anche a te stesso!”.

Quale futuro per il triangolo amoroso?

Le dinamiche tra Federica, Alfonso e Stefano sembrano lontane da una soluzione. Federica riuscirà a rimanere ferma nella sua decisione di allontanarsi da entrambi? Alfonso troverà la forza di riscoprire sé stesso? E Stefano, accetterà di mettere fine a questa relazione travagliata?

Le risposte potrebbero arrivare con il ricongiungimento del gruppo, previsto per la prossima puntata.