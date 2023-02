Crisi nera tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser? Dopo la proposta di matrimonio, la coppia nata dalla seconda edizione del Grande Fratello Vip starebbe vivendo una nuova rottura che, secondo gli spifferi di gossip, potrebbe essere particolarmente seria.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati: lo scoop di Dagospia

Deianira ha parlato di crisi nera tra Ignazio e Cecilia tanto che lui vivrebbe pure in un’altra casa da solo, così come mostra uno scatto che lo ritrae a petto nudo in una abitazione che non è la consueta.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, non posterebbero fotografie insieme anche da un po’ di giorni (l’ultima risale al 24 gennaio ma, essendo passati nemmeno dieci giorni, questo dettaglio potrebbe non essere significativo).

Anche Amedeo Venza parla di crisi tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip:

Ignazio e Cecilia? C’è un grosso problema tra i due dovuto a cosa non lo so ma stanno attraversando un momento molto delicato.

Voi cosa ne pensate?

La fonte più attendibile arriva da Dagospia, con una flash news che confermerebbe la rottura:

Moser e Cecilia si sono lasciati: lui sarebbe stato buttato fuori di Casa e vive temporaneamente da Mattia Rivetti, ex di Melissa Satta…

Cecilia Rodriguez a Verissimo, lo scorso novembre aveva parlato della loro precedente crisi: