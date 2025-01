C’è posta per te, seconda puntata: buste aperte e chiuse, tutte le storie

La seconda puntata di C’è posta per te si è aperta con una storia di gratitudine e amore familiare. Stefano De Martino, “regalo” richiesto da due ragazzi pugliesi per ringraziare la madre Concetta e la nonna Anna, ha riportato il sorriso in uno studio carico di commozione.

C’è posta per te, la prima storia della seconda puntata con De Martino

Gianluca e Andrea, orfani di padre, hanno voluto omaggiare due donne che hanno sacrificato tutto per loro. L’incontro, segnato da lacrime e abbracci, si è concluso con le parole di stima di Concetta per Maria De Filippi: “Sei una donna con la D maiuscola!”.

Seconda storia: una madre e suo figlio

La seconda storia ha avuto un tono più drammatico. Lucia, una madre siciliana, ha cercato di ricucire il rapporto con il figlio Claudio, interrotto da sette anni. Dietro al conflitto, incomprensioni con la nuora Samanta e una distanza emotiva difficile da colmare.

Con la solita sensibilità, Maria De Filippi ha spinto Claudio a riflettere: “Non puoi cambiare il passato, ma puoi migliorarti la vita”. La busta si è aperta, regalando una nuova possibilità di dialogo.

Un amore ritrovato dopo 60 anni

La terza parte ha portato un tocco di leggerezza e romanticismo. Gaetano, un uomo originario di Napoli, ha cercato di ritrovare Giovanna, il suo primo amore di gioventù. Tra risate e momenti surreali – con ben sette donne omonime in studio – il destino ha unito nuovamente i due protagonisti. “Anche tu da giovane non eri così”, ha scherzato Giovanna, riportando Gaetano indietro nel tempo.

Una busta che resta chiusa: il caso di Annamaria

Non tutte le storie hanno avuto un lieto fine. Annamaria, una madre calabrese, ha tentato di ricucire i rapporti con le figlie Tatiana e Samanta, ma la loro decisione è stata chiara. “Forse il legame si potrà recuperare lontano dalle telecamere”, ha osservato Maria De Filippi, rispettando la volontà delle ragazze.

Berrettini e il “doppio” più importante

Il gran finale ha visto protagonista il tennista Matteo Berrettini, chiamato da Andrea per aiutare suo padre a superare il lutto per la perdita della madre. Con una metafora sportiva, Berrettini ha incoraggiato l’uomo: “Un punto alla volta, come in campo”. L’atleta ha regalato una racchetta e la speranza di un nuovo inizio.