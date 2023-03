Carolyn Smith e il tumore: “E’ tornato per la terza volta”, come sta

Volto noto (e storico) di Ballando con le Stelle, Carolyn Smith ha confidato di recente di stare ancora combattendo contro il tumore. Il cancro è tornato nella sua vita, per la terza volta, ma la popolare coreografa non ha alcuna intenzione di arrendersi. Lo ha ammesso nel programma Cinque Minuti di Bruno Vespa, andato in onda con una nuova puntata ieri 10 marzo.

Carolyn Smith e il tumore: l’intruso è tornato per la terza volta

Per la terza volta, dunque, Carolyn Smith è alle prese con il tumore al seno ed ha annunciato che affronterà presto un nuovo ciclo di chemioterapia. La notizia ha chiarimento avuto un forte impatto su di lei, tanto da aver svelato di aver reagito in maniera commossa, soprattutto quando si è ritrovata a rasare nuovamente i capelli.

Nonostante questo la Smith è pronta alla nuova battaglia con la sua consueta forza ed il coraggio che l’hanno contraddistinta anche in passato.

“E’ tornato l’intruso, sì, per la terza volta”, ha ammesso Carolyn da Vespa. Ma rispetto al passato oggi lo sta vivendo in maniera differente ed ha spiegato anche il motivo:

Questa volta è stata leggermente diversa dalle altre due, forse ho la coscienza di quello che sto facendo, mi hanno già avvisato che con questo farmaco cadranno i capelli. Provavo dispiacere, sto aspettando le bellissime parole “è finito qua”, spero che questo farmaco faccia per me.

Era il 2015 quando le fu diagnosticato il tumore al seno per la prima volta. L’anno successivo si sottopose ad un intervento e nel 2017 terminò il ciclo di cure. A gennaio 2018 però il cancro ricomparve. Adesso l’intruso è tornato per la terza volta. Carolyn Smith su Instagram ha scritto:

Ciao a tutti e tutte. Come si vede, ho un nuovo look totale dovuto alla necessità a ricominciare il nuovo percorso oncologico. Quale giorno speciale di cominciare? 8 marzo la festa delle donne. La giornata significativa della forza femminile. Come sempre lo affronto questo nuovo percorso con positività, grinta e un bel sorriso anche se devo ammettere che un po’ di fragilità… ci sta, sono anche umana ogni tanto.

Il video in apertura articolo.