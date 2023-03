Carmen Russo “fuori” dal Grande Fratello Vip? Ecco il motivo – VIDEO

Carmen Russo “fuori” dal Grande Fratello Vip: per quale motivo? Dopo la “virata” educanda del reality show, la produzione ha deciso anche di cancellare il balletto finale dell’ex vippona.

Carmen Russo “fuori” dal Grande Fratello Vip? La spiegazione

“Perché mi sto riposando? Non mi hanno fatto fuori dal Grande Fratello Vip. Diciamo che sono un po’ in vacanza. Visto che i vipponi non vanno più in studio perché ci sono state, tra virgolette, un po’ di punizioni…”, ha affermato Carmen Russo.

La ex concorrente del Grande Fratello Vip ha aggiunto:

Restrizioni, ecco… Non gli permettono di fare lo show e quindi anche io, che sono la coreografa dei vipponi… Quindi ho preso una settimana di vacanza, di ferie. Anche la prossima, forse. Non lo so, vedremo. Vedremo come si comporteranno i vipponi.

