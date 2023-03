GF Vip e la ‘linea dura’, Ilary Blasi preoccupata per l’Isola dei Famosi: ecco il motivo

Al GF Vip cambia la linea a distanza di sei mesi dall’esordio della settima edizione. Nonostante i richiami, fino a poco tempo fa sempre molto pacati, i Vipponi si sono spesso lasciati andare a scivoloni, gaffe, bestemmie e volgarità. Pier Silvio Berlusconi però non ci sta più, tanto da essere intervenuto in prima persona.

GF Vip e Isola dei Famosi: linea dura in entrambi i reality?

Dopo la strigliata dei piani alti, Signorini ha rimproverato in diretta i concorrenti del GF Vip 7 annunciando, a poco meno di un mese dalla fine dell’edizione, il cambio di regole. Nonostante il rimprovero in diretta, anche ieri sera non sono mancati i provvedimenti con Tavassi ammonito e Donnamaria squalificato.

Non è tutto, poiché pare che la produzione abbia anche imposto ai Vipponi alcune ristrettezze, dai vestiti da indossare (con tanto di ‘ok’ preventivo) alla copertura di tatuaggi e piercing troppo evidenti, fino all’assenza di parolacce e volgarità. Una linea fin troppo tardiva, quella adottata dal GF Vip e che potrebbe avere delle ripercussioni anche sull’imminente edizione dell’Isola dei Famosi.

Ad anticipare il sentimenti di Ilary Blasi è stato Ivan Rota per Dagospia, che in merito scrive: