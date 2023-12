Da settimane si rincorrono delle voci shock: Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi si stanno separando per via di un altro uomo? Dopo gli spifferi ed i gossip, sulla questione è intervenuta l’ex concorrente del GF Vip.

Intervistata da Monica Setta durante “Storie di donne al bivio”, Carmen Russo ha confermato di essere in crisi con Enzo Paolo, lasciando tutti senza parole:

Io sono molto arrabbiata. Tu l’hai saputo. È chiaro siamo una coppia sotto la lente di ingrandimento, una coppia che sta insieme da 40 anni. Una coppia di cui non si è mai sentito nulla. Perché c’è un rapporto vero, autentico e sincero. Io ho capito una cosa Monica…

Ogni volta che c’è una coppia famosa che si separa, che si lascia mettono in mezzo me ed Enzo Paolo. Io lo trovo assurdo. E’ una notizia che fa scalpore. In ogni coppia ci possono essere dei momenti di crisi. Non è bello sottolineare, a scrivere e dire delle cose che potrebbero avere un fondo di verità…