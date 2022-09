Carmen Di Pietro parla di Totti e Ilary e lancia l’appello a Maria De Filippi

Carmen Di Pietro lancia un appello a Maria De Filippi, per partecipare a Uomini e Donne, e parla anche della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi (proprio dopo le recenti dichiarazioni dell’ex calciatore).

Intervistata ai microfoni di “Non succederà più” in onda su Radio Radio con Giada Di Miceli, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, così come riportano le colleghe di IsaeChia, ha esordito parlando del figlio Alessandro (svelando perché non vuole che abbia una fidanzata):

Io voglio tutte amiche a casa mia, la porta di casa è sempre aperta per le amiche e gli amici di Alessandro ma qualora mi dovesse dire che ha un occhio particolare per qualcuna direi “no”. Siccome lui è al secondo anno all’università e deve fare l’Erasmus per 6 mesi, mettiamo che si fidanza e trova una ragazza che fa il lavaggio del cervello, inizia a dire che è gelosa e altro, vorrei che lui sia libero, si deve divertire. Può essere pure che ha la fidanzata fuori casa e non me lo dice.

Carmen ha parlato pure di Totti e Ilary:

Su Ilary e Francesco penso una cosa. Siccome è la vita privata come tale non mi esprimo. Io voglio bene ad Ilary Blasi, la stimo molto. Il tradimento? Dopo tanti anni la passione si affievolisce, alcune volte sparisce proprio. Io non perdonerei mai.

In ultimo, l’appello a Maria De Filippi per Uomini e Donne: