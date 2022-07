Carlotta Dell’Isola si è sfogata sul suo profilo di Instagram svelando per quale motivo, all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, aveva messo qualche chilo in più rispetto alla sua consueta forma fisica. La ex concorrente della Casa più spiata d’Italia, ha voluto scrivere un lungo messaggio per sensibilizzare i follower.

Carlotta Dell’Isola svela perché al Grande Fratello Vip aveva messo qualche chilo

Più volte al giorno, in modi più o meno garbati, mi viene chiesto: “Carly come hai fatto a dimagrire?” ed io che amo parlare e soprattutto rispondere sempre, davanti a questa domanda ho sempre preferito tacere. Non nascondo nulla, tantomeno ho qualche segreto, ci mancherebbe… ma sapete, rispondere a chi mi definiva “grassa, cesso, bulimica, piena di herpes” solo per aver preso dei kg all’interno di una casa mi sembrava e mi sembra ad oggi davvero assurdo. La vita è questa. Si ingrassa, si dimagrisce … ma un consiglio voglio darvelo: prima di “insultare” accendete il cervello e pensate che magari, dietro a dei kg in più o delle bolle comparse da un giorno all’altro sul volto, a volte si nasconde un mondo… e il mio si chiamava: Ipotiroidismo e ovaio policistico. Niente herpes, nessuna forma di bulimia. Soltanto due fattori che hanno fatto sì che il mio corpo mutasse nel giro di qualche mese.

Carlotta Dell’Isola poi conclude tramite i commenti:

Se vedete una persona “cambiare” corpo, viso, non c’è bisogno che glielo facciate notare, LEI GIÀ LO SA! Le parole fanno male, soprattutto se pronunciate senza le giuste accortezze.

Carlò, quanto hai ragione…