Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino si sono sposati lo scorso 28 maggio. La cerimonia è stata celebrata nella chiesa di Nettuno, mentre il ricevimento si è svolto nello splendido Castello di Bracciano.

Carlotta Dell’Isola sbotta dopo il matrimonio con Nello

Tra gli invitati di Carlotta e Nello non sono di certo mancati alcuni volti del Grande Fratello Vip. Sonia Lorenzini e Dayane Mello hanno ricoperto il ruolo di damigelle mentre tra gli ospiti c’erano Giacomo Urtis, Samantha De Grenet, Cecilia Capriotti e Matilde Brandi.

Valerio Scanu, invece, ha intrattenuto sposi ed ospiti con la sua musica.

In tanti si sono lamentati per non aver visto molte fotografie del matrimonio ma, in questo caso, è probabile che Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino, abbiano affidato l’esclusiva a Chi Magazine (in uscita domani con il nuovo numero).

Per questo motivo, la ex concorrente del Grande Fratello Vip ha perso la pazienza e si è sfogata sui social:

Imparate ad essere felici per le persone, le foto le pubblicherò, vi farò venire la nausea perché ho 187 miliardi di foto che mi stanno continuando ad inviare i fotografi. Certo che le pubblico, pubblicherò tutto, abbiate pazienza. Ma poi che cazz*, tutta questa cattiveria sempre… pure per un matrimonio! Volete sapere chi ha pagato il matrimonio? Ma chi doveva pagarlo? miei genitori e Nello! Siate più buoni, fidatevi. Non serve a nulla tutta questa cattiveria, tutta questa rabbia repressa!

Carlotta ha ragione da vendere!