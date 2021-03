Parlando di Carlotta Dell’Isola, ex concorrente del GF Vip, il conduttore Alfonso Signorini l’aveva definita la sua maggiore delusione. “Mi ha deluso Carlotta. A Temptation Island era stata strepitosa. Forse perché aveva accanto Nello, con cui dava il meglio. Doveva fare da contralto al mondo dei vip ma non è stato così”, aveva detto Signorini al settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni.

Carlotta Dell’Isola e Alfonso Signorini: i rapporti dopo il GF Vip

A quelle dichiarazioni Carlotta Dell’Isola aveva replicato in maniera alquanto stizzita sottolineando che “Carlotta non è un robot, è una persona per bene, educata, amicona…”.

Insomma, l’ex Vippona non aveva preso molto bene le parole del conduttore del reality, chiosando: “Carlotta è quella di Temptation Island e quella del Grande Fratello Vip, piaccia o non piaccia”.

Un botta e risposta a distanza avvenuto proprio dopo la fine del reality vinto da Tommaso Zorzi e sul quale proprio l’ex Vippona è tornata a parlare nelle passate ore, in una intervista a Radio Free Station della speaker e direttrice artistica Antonietta Napolitano.

Ai microfoni della radio, come riporta LaNostraTv, l’ex gieffina è tornata a parlare di Signorini asserendo di non avere nulla contro di lui ed ammettendo:

C’è stato uno scambio di opinioni. L’ho sentito ieri sera. Non ci sono problemi.

E quando le è stato fatto notare che forse Alfonso l’avrebbe voluto vedere più battagliera, Carlotta ha replicato: