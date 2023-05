Carlo Alberto Mancini è stato lasciato da Nicole Santinelli dopo pochissime settimane dalla scelta di Uomini e Donne e le grandi promesse durante l’intervista di Verissimo.

L’ex corteggiatore ha fatto una diretta social dove in lacrime ha svelato la decisione della tronista di Uomini e Donne:

Non attaccatela, vi prego. Faccio un appello… lei è stata onesta e sincera. La voglio proteggere anche in questa occasione.

E’ stata una donna onesta, non ha sbagliato nulla e le auguro tantissima felicità perché se la merita con il cuore. Mi avete conosciuto ed io non dico parole che non sento.

Se avesse commesso una scorrettezza nei miei confronti lo direi. Come fa ad aver capito che non sono l’uomo per lei? Bisognerebbe domandare a Nicole.

La lontananza geografica? Di solito fa aumentare ma in questo caso ha fatto diminuire.

Verissimo è stato veramente emozionante. E’ stato un momento che non dimenticherò mai anche se non ha funzionato ed anzi la ringrazio per avermi fatto vivere quei momenti generando in me un sentimento così forte.