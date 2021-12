Capodanno in Musica su Canale 5, gli ospiti di Federica Panicucci: chi non ci sarà causa Covid

Il Capodanno in Tv non vedrà schierata in prima linea solo la Rai ma anche la rete ammiraglia di Casa Mediaset con il suo Capodanno in Musica, condotto su Canale 5 da Federica Panicucci. Questa sera, venerdì 31 dicembre, proprio al termine dell’atteso discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, prenderà il via la lunga serata in diretta dal teatro Petruzzelli di Bari.

Capodanno in Musica su Canale 5 con Federica Panicucci: il cast

Musica ed intrattenimento saranno anche in questo caso gli ingredienti salienti della serata, insieme a tanti ospiti ma anche numerose assenze a causa del Covid, annunciate negli ultimi giorni. Il Capodanno in Musica di Canale 5 sarà trasmesso dalle 21.00 in diretta ed in contemporanea anche su Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bruno e Radio Piterpan.

Ecco tutti gli artisti presenti: Annalisa, Arco, Bianca Atzei, Boomdabash, Cedraux, Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Mamacita, Ermal Meta, Emma Muscat, Patty Pravo, Riki, Rocco Hunt, Room9, Federico Rossi, Fabio Rovazzi, Sergio Sylvestre, Sottotono, Tecla e Alfa, The Kolors, Tiromancino, Vegas Jones, Mario Venuti, Vhelade.

Questi invece, gli assenti causa Covid: Al Bano Carrisi, Pio e Amedeo, Andrea Damante, Michele Zarrillo ed i Gemelli Diversi.