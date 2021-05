Lo staff di Anna Oxa smentisce le ultime indiscrezioni che la volevano dentro la Casa del Grande Fratello Vip 6. Proprio oggi, durante “Ogni Mattina”, Santo Perrotta aveva fatto il nome della celebre cantante oltre ad altri due volti noti particolarmente interessanti.

Alfonso Signorini da diverse settimane è a lavoro sulla nuova edizione. Tantissimi nomi sono circolati, ma ce ne sono tre papabili. Sarà l’edizione più bella e più forte di tutti i tempi, da quel che si dice. – afferma Santon Pirrotta così come riportano gli amici di Novella 2000 – Ti faccio tre nomi fortissimi: il primo è Gabriel Garko, protagonista come ospite, dove ha coming out nell’edizione appena conclusa.

Queste le parole di Santo Pirrotta nel programma di Adriana Volpe in onda su TV8.

Pronta la replica dello staff di Anna Oxa:

Il 21 Dicembre 2020 la società Oxarte rispondeva ringraziando Maria De Filippi e Alfonso Signorini per aver pensato all’artista Anna Oxa per il programma del GF VIP scorso. Anna Oxa ha ritenuto di non essere adatta per soddisfare le aspettative del programma. Nessuna richiesta è arrivata per la nuova edizione.