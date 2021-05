Santo Pirrotta è il nostro “spacciatore” preferito di croccanti news di gossip e TV. Ecco perché, anche questa volta non ci ha deluso con la nuova indiscrezione nel corso di “Ogni Mattina” che fa riferimento al Grande Fratello Vip 6 tirando fuori tre nomi fortissimi che vi faranno saltare dalla sedia (uno sicuramente!)

Grande Fratello Vip 6: Gabriel Garko nel cast? Con lui altri due nomi

Alfonso Signorini da diverse settimane è a lavoro sulla nuova edizione. Tantissimi nomi sono circolati, ma ce ne sono tre papabili. Sarà l’edizione più bella e più forte di tutti i tempi, da quel che si dice. – afferma Santon Pirrotta così come riportano gli amici di Novella 2000 – Ti faccio tre nomi fortissimi: il primo è Gabriel Garko, protagonista come ospite, dove ha coming out nell’edizione appena conclusa. Ma poi ancora si parla di Barbara Bouchet, che è attrice famosissima e icona. Ma il terzo è una bomba: Anna Oxa! È tanto presto, ci sono le trattative e passeranno settimane, ma questi nomi io li terrei.

Anna Oxa? La mia faccia in questo momento è esattamente così:

A questo punto non vedo l’ora che la sesta edizione del Grande Fratello Vip abbia ufficialmente inizio per assaporare questo “cinema” come direbbe il buon Akash Kumar.