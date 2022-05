L’argomento cachet incuriosisce – da sempre – i telespettatori italiani che seguono i programmi TV. Come riportano i miei colleghi di Novella 2000, in queste ore sarebbe stato svelato quello di Lorella Cuccarini ad Amici 21.

Il presunto cachet di Lorella Cuccarini ad Amici 21

In base a quanto riportato da Amalfi Notizie e raccolto da Topic News, sebbene non siano mai state rilasciate cifre precise, sono emerse delle indiscrezioni sul cachet di Lorella Cuccarini. Pettegolezzi che svelano come la docente percepisca ben “€5000 nel corso della fascia pomeridiana del programma di Amici”. Non si è parlato, invece, del serale di Amici, anche se i siti in questione pensano che lo stipendio possa essere più alto. ma anche in questo caso nessuna certezza.

A prescindere da quanto sia lo “stipendio” di Lorella Cuccarini ad Amici 21, mi viene da fare una riflessione: per quale motivo l’argomento “cachet” incuriosisce così tanto il pubblico?

Del resto i prof di Amici (come conduttori, coach, cantanti e, in generale, tutti coloro che lavorano nel mondo dello spettacolo avendo un preciso talento) stanno svolgendo il proprio lavoro e, come tale, percepiscono in cambio del denaro.

La semifinale in onda stasera

Nel frattempo stasera, a partire dalle 21.20 circa, andrà in onda su Canale 5 la semifinale di Amici 21 che decreterà i cinque allievi che accederanno di diritto alla finalissima.