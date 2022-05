Serena Carella è stata eliminata durante la semifinale di Amici 21? Stasera andrà in onda su Canale 5 la penultima puntata condotta da Maria De Filippi e, un potenziale spoiler di Raimondo Todaro ha allertato gli estimatori del celebre talent show.

Raimondo Todaro ha aggiornato il suo profilo Instagram per fare una dedica alla ballerina Serena Carella: “Cara Sere, questo era il nostro inizio…”: così esordisce il prof di Amici 21.

Todaro prosegue:

Una vocina dentro di me diceva di darti una possibilità. La tua gioia nel ballare e quella luce nei tuoi occhi mi hanno convinto e non me ne sono mai pentito. Sei stata forte, non hai mai mollato anche se il tuo percorso era quello più in salita.

Non so come andrà questa semifinale ma sono comunque orgoglioso perché oggi sei così. Ti auguro di realizzare il tuo sogno, ma per me hai già vinto. Grazie per tutto, ti voglio bene.