Costantino Vitagliano, ai microfoni di “Trends&Celebrities” trasmissione di Rtl 102.5 News, ha svelato quale era il suo cachet ai tempi della sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

Costantino Vitagliano svela il suo cachet al Grande Fratello Vip

Costantino ha ammesso di aver sempre fatto molte cose nel corso della sua vita. Per il momento, dunque, niente televisione, anche se non sarebbe da escludere un suo ritorno.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha ricordato anche gli anni delle serate in discoteca mentre sul suo possibile ritorno in televisione ha ammesso:

Ogni tanto ricevo qualche proposta ma veramente le proposte di oggi… non è più un lavoro andare in video se i cachet sono questi! Io ero abituato ad altri tipi di cachet. Io all’ultimo mio Grande Fratello Vip, il primo, prendevo 5000 euro a puntata ma parliamo che già allora erano calati. In tutto erano 10 puntate.

5mila euro per 10 puntate… ma non per lui (o meglio, il cachet si “riformula” anche in base alle presenze in studio dopo l’eliminazione).

Costantino Vitagliano ha partecipato nel 2016 alla prima edizione del Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi su Canale 5.

Peccato che, dopo una sola settimana di permanenza nella casa di Cinecittà, sia stato eliminato con il 42% dei voti avendo la peggio contro Pamela Prati, Mariana Rodriguez e Alessia Macari (vincitrice della prima edizione).