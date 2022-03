Adriana Volpe, intervistata da FanPage, ha commentato la vittoria di Jessica Selassiè ed ha dato alcuni voti agli ex concorrenti del Grande Fratello Vip, promuovendo il percorso di Soleil Sorge e Alex Belli.

Promossi e bocciati del GF Vip: “Soleil e Alex colonne portanti”

“Soleil è stata la colonna portante di questa edizione, si è fatta vedere in tantissime sfaccettature rispetto a come l’abbiamo vista anche in altri reality”, esordisce l’opinionista del Grande Fratello Vip.

“Delia è una gran furba, voleva entrate e ce l’ha fatta”, continua Adriana.

Poi parla pure di Alex Belli:

L’avrei asfaltato in ogni puntata, mi sono anche trattenuta un po’. Però Alex è stato camaleontico, è stata la colonna portante di questa edizione e gli va dato il merito di essere stato protagonista sia dentro che fuori dalla casa. Quando non lo abbiamo più visto, infatti, l’impressione è che stesse mettendo in atto una tattica alla film di Nanni Moretti: “Mi si nota di più se vado e sono in disparte, o se non vado proprio?”.

E per quanto riguarda gli altri voti:

Sono manica larga, ma ci proviamo. Jessica, ha vinto, quindi incoronata regina. Davide Silvestri direi promosso con lode, Barù invece rimandato a settembre. Delia bocciata, così è costretta a farsi un’altra edizione. Giucas Casella? Ma io non ho capito cosa mi ha fatto, so solo che qualcuno mi è salito sugli addominali.