Serena Marchese, talentuosissima ballerina di Amici 20, nel corso dell’ultimo daytime si è confidata con Maria De Filippi affermando di essere stata vittima di bullismo e di avere rischiato l’anoressia per colpa delle critiche.

Ho sempre paura di non piacere, di non essere accettata e risultare ridicola. È una cosa che mi porto dietro dal mio passato. Ho iniziato a due anni e mezzo e vorrei farne un lavoro di questa mia passione. Ho fatto l’audizione a teatro, dove mi hanno dato la borsa di studio però col passare degli anni me l’hanno sempre ridotta.