Britney Spears incinta: la reazione di Sam Asghari e le parole dell’ex marito

Britney Spears è incinta del fidanzato Sam Asghari. Proprio la cantante ha svelato la lieta novella tramite un post su Instagram che ha letteralmente fatto impazzire i fan della celebre popstar.

Ho fatto un test di gravidanza e, bene, sono incinta. Non uscirò molto, a causa dei paparazzi che tentano di fare soldi fotografandomi, come già stanno facendo. È dura perché nelle precedenti gravidanze ho avuto la depressione perinatale. È stato orribile.

All’epoca le donne non ne parlavano. Alcuni considerano pericoloso che una donna si lamenti in questo modo mentre aspetta un bambino, ma ora le donne ne parlano di più. Grazie a Dio, non dobbiamo tenere segreto questo dolore. Stavolta farò yoga tutti i giorni, diffondendo gioia e amore.