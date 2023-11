Un po’ più di un anno fa, il cantante Benjamin Mascolo si è separato da Bella Thorne. Dopo questo trambusto, Benji ha iniziato a frequentare Greta Cuoghi, con cui oggi si è finalmente sposato: ecco il video del matrimonio.

Solo qualche settimana fa, Benjamin ha dato la notizia delle nozze imminenti, e stamattina ha detto sì al municipio con la sua dolce metà.

Volevano tenerlo tutto privato, ma qualcuno li ha beccati e ha postato un video sui social.

Nel video che trovate in apertura del nostro articolo, si vede la coppia appena sposata uscire dal municipio mentre qualcuno grida “Auguri Benji”.

Intervistato da FanPage lo scorso ottobre, proprio in merito al suo matrimonio aveva rivelato di sognare una cerimonia intima:

Possiamo essere anche in dieci: mia madre mi ha detto che quando sposò mio padre, in Comune c’erano otto persone, più loro due. Io penso che sarà una cosa molto simile, non lo facciamo per gli altri, lo stiamo facendo per noi.

Il mio secondo sistema di protezione è la mia fidanzata, che diventerà anche mia moglie.

Decidere di fare un percorso, di avere una relazione seria, un rapporto umano, 1 a 1, con una persona è un bel dispositivo di protezione, così come avere una famiglia, dei figli, quindi essere responsabile anche per altre persone, non solo per te stesso.