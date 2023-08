Benjamin Mascolo, intervistato dal Corriere della Sera ha svelato di essere fidanzato dopo la fine della sua storia con l’attrice Bella Thorne. Il cantante ha fatto anche delle doverose precisazioni su Federico Rossi.

Benjamin Mascolo ha una fidanzata: zero droghe e vita senza Federico Rossi

Ho una relazione e sono molto felice. Mi ero ripromesso di non cascare più nella trappola dell’amore, ma la vita ti sorprende sempre. Anche nelle relazioni passate sono stato innamorato, ma la serenità che ho ora mi permette di condividere le cose in modo più maturo.

Benji ha parlato pure di Federico Rossi, svelando di non aver ancora metabolizzato la rottura artistica con Fede:

Non ancora, ci vorrà tempo. C’è una frase molto bella del produttore americano Rick Rubin che dice: “Se vuoi essere al servizio del pubblico, non ascoltarlo”. Mi ha sempre colpito molto.

E per quanto riguarda la nuova versione in chiave punk rock di “Dove e quando” con i Finley, racconta:

Credo l’abbia presa come un’appropriazione di qualcosa che sente suo. Lo posso capire. Però è suo quanto mio, quindi…

Il cantante ha parlato anche dello “sconvolgimento” (positivo) della sua vita:

Oggi veniamo tutti stimolati di continuo. E quando si fa il mio mestiere, gli stimoli sono ancora di più. Se ti lasci andare, ti fai trascinare. Da qualsiasi cosa: dal cibo sbagliato alle sostanze sbagliate, dai social usati in modo compulsivo al consumismo sfrenato. Tutte cose che possono portare a perdersi. Ho imparato, anche facendomi del male, ad autoimpormi delle regole.

Ora vivo una vita quasi da atleta: sto attento alla salute, al ritmo del sonno, al cibo… Il dilemma di tanti artisti, che oggi è anche il mio, è: “Riuscirò a fare arte anche senza certe sostanze, senza vivere a 200 all’ora?”. Ancora non so rispondere, ma credo di sì. Sul palco ho una bella energia. In studio devo reimparare ad accedere alla mia emotività senza l’uso di sostanze. Quanto al punk rock, tanti artisti sono partiti con ritmi assurdi, ma poi sono riusciti a durare negli anni proprio rimanendo sobri, trovando un equilibrio.