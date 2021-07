Belen Rodriguez ha avuto un mancamento durante le registrazioni di Tu si que vales. Proprio in queste ore l’argentina aveva confidato di essere tornata al lavoro dopo aver perso le prime due puntate.

Belen Rodriguez si sente male durante le registrazioni di Tu si que vales

Sono appena tornata in hotel, non sono stata bene. Ho subito tre flebo perché ero disidratata. Ciò ho provato ma non sono riuscita a registrare. Domani speriamo di riuscire a fare Tu si que vales… io intanto guardo questo cucciola e tutto mi passa.

Queste le parole di Belen nelle storie di Instagram mentre mostrava agli estimatori la piccola Luna Marì, la figlia nata pochissimi giorni fa dall’amore con Antonino Spinalbese, suo compagno di vita dopo la fine della storia con Stefano De Martino, padre del piccolo Santiago.

La Rodriguez ha perso anche le prime due puntate di Tu si que vales e, proprio in questi giorni, uno scatto social di Giulia Stabile in compagnia di Rudy Zerbi e Alessio Sakara, aveva fatto ipotizzare una sua momentanea sostituzione.

Ed invece Belen non verrà assolutamente sostituita e la ex ballerina di Amici 20 (anche se sarà ospite di una puntata) si trovava negli stessi studi anche perché sta girando un format di Witty TV in attesa dei prossimi impegni nella scuola del talento che ripartirà a settembre.