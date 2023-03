Negli ultimi giorni sono stati numerosi coloro che sono accorsi a Roma per l’ultimo saluto a Maurizio Costanzo. Tanti personaggi celebri hanno lasciato per iscritto il loro messaggio al compianto giornalista e conduttore tv. Belen Rodriguez, che finora era rimasta in disparte, ha voluto dedicare un omaggio a Costanzo, in apertura della puntata di ieri de Le Iene.

Belen Rodriguez e l’omaggio a Costanzo a Le Iene

Belen Rodriguez ha salutato il conduttore e giornalista scomparso lo scorso 24 febbraio all’età di 84 anni ricordando una delle sue passioni, le tartarughe, il quale era solito regalare ai suoi ospiti. Un piccolo portafortuna che lo stesso Maurizio collezionava con passione.

Belen Rodriguez, visibilmente commossa, ha rivolto un suo pensiero anche a Maria De Filippi:

Inizio questa puntata dedicandola a uno dei più grandi giornalisti italiani, colonna portante di questa azienda a cui ieri tutta l’Italia ha dato l’ultimo saluto, Maurizio Costanzo. Voglio salutare anche Maria, scusate ma è commovente. Io conservo le tartarughe che mi ha regalato, guardandole mi ricordo di tutti i consigli affettuosi che mi ha dato. Ciao Maurizio, un abbraccio da tutta la famiglia de Le Iene.

Nei confronti della showgirl argentina, Maurizio Costanzo ha sempre dedicato parole cariche di affetto. Tra i tanti commenti, quello del 2019 in cui Costanzo sottolineava non solo la sua bellezza ma anche il grande talento:

Belen non sparirà dalla tv, saprà ritagliarsi nuovi spazi, è diventata ormai un’artista poliedrica, capace di fare spalla e condurre con la stessa scioltezza. In tv è un personaggio capace di far parlare di sé e fa anche da calamita per un certo pubblico, che ammira la sua bellezza. Non sottovalutatela, oltre che bella, è una ragazza molto capace.