Belen Rodriguez sarà la quarta giurata di Tale e Quale Show? In occasione della terza puntata che andrà in onda venerdì 6 ottobre sulla rete ammiraglia di Casa Rai.

Belen Rodriguez sbarca in Rai nella prima serata? Ecco dove la vedremo (o quasi…)

L’indiscrezione è stata rivelata in anteprima dai colleghi di TVBlog che svelano la bella notizia sulla showgirl argentina dopo alcune voci di un suo presunto malessere:

Anche nella terza puntata di Tale e quale show, insieme a Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Loretta Goggi è prevista la presenza di un quarto giurato. Nella fattispecie sarà una giurata, ovvero Belen Rodriguez. Non sarà la vera Belen per la verità, ma una tale e quale a lei, ovvero Amelia Villano, che ricordiamo anche, oltre per la sua bravura come imitatrice, come ex concorrente di The voice of Italy.

Quindi, in sintesi, in onda non ci sarà la vera Belen ma questo potrebbe essere l’occasione per avere, in qualche modo, alcune informazioni sulla showgirl argentina che ha recentemente fatto preoccupare gli estimatori per il suo stato di salute.

Corona parla di Belen a Domenica IN

A Belen voglio un bene che la metà basta. Anche lei mi ha lasciato di fronte a 13 anni di galera. Se non fossi andato lì, magari non sarebbe mai esistito De Martino, sarebbe rimasta con me. Poi ci siamo lasciati e non l’ho mai più vista. Un giorno, dopo 8 mesi, lei era incinta e capitiamo sullo stesso volo. Si mette a piangere, siamo stati abbracciati tutti il volo. Adesso ci vogliamo bene.