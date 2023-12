A distanza di una settimana, le parole di Belen Rodriguez rilasciate nel corso della sua intervista a Domenica In risuonano ancora forti e chiare. A lasciare di sasso sono state, in particolare, le sue esternazioni sui presunti tradimenti subiti da parte di Stefano De Martino, l’ex marito e padre del suo primogenito. Ma cosa pensa di ciò Gianmaria Antinolfi?

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha avuto in passato con Belen Rodriguez e di recente si è espresso sulla sua rottura con Stefano De Martino, esprimendo il suo punto di vista nel corso dell’intervista a Casa Sdl:

Gianmaria ha spiegato di non essere riuscito a vedere la sua intervista da Mara Venier nel corso della quale ha parlato dei presunti tradimenti di Stefano De Martino, svelando di aver avuto ben 12 donne mentre stava con lei. In merito, l’ex Vippone ha commentato:

Io penso, in generale, che quando una storia finisce ci siano delle ragioni importanti alla base, per le quali questa storia è finita. Poi rimetterla insieme e riprovarci è sempre una perdita di tempo. Quando il bicchiere è rotto, è rotto. Non si rimette insieme. Io parto da questo presupposto. Se ci provi una volta, due volte, tre volte, insomma…Alla stessa azione, non corrisponde mai un risultato diverso.