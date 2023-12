L’11 giugno 2023, Belen Rodriguez era ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, e raccontava con entusiasmo del suo ritorno di fiamma con Stefano De Martino, dipingendolo come un uomo straordinario, capace di gesti d’amore incondizionato.

Quel che non si sapeva, però, è che in quel periodo l’argentina era già a conoscenza dei tradimenti. Solo pochi giorni dopo, la loro storia d’amore sarebbe giunta al termine.

Belen, a giugno 2023, parlava così di Stefano De Martino:

Mi ero concessa di darmi un’altra possibilità che non è andata a buon fine. Quando non è andata e le nostre strade si sono divise ho rincontrato lui, che in realtà c’è sempre stato nella mia vita.

Non è stato facile per nessuno ma soprattutto per lui. Io ho avuto un figlio da un’altra persona e rientrare nella mia vita significava accettare questa bambina che non è sua. Già solo per questa motivazione, e ne ho tante altre, per me ha vinto tutto.

Provo tanta stima per questo atteggiamento. È una cosa incredibile quella che è riuscito a fare. Il divorzio? Non c’è mai stato. Abbiamo mandato due volte la richiesta ma per due volte è scaduta perché siamo tornati insieme.