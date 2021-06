La ex fidanzata di Antonino Spinalbese, dopo avere svelato della telefonata da parte di Belen Rodriguez, ha anche raccontato il perché di questa scelta tramite le sue storie di Instagram.

Mi state chiedendo come mai adesso e non un anno fa? Magari per i follower su Instagram? Magari per una bella copertina? Partiamo dal presupposto che di quella foto in copertina avrei fatto volentieri a meno! Giuro, non mi piaccio per niente, però io sono molto autocritica (e questo è un altro capitolo).

In secondo luogo penso che se avessi voluto cavalcare l’onda avrei potuto farlo ad agosto o gennaio, e probabilmente avrebbe avuto molto più ‘rumor’, avrei potuto cantare come un usignolo le sinfonie di Beethoven. Ma non è andata così.

Se ad agosto, novembre o febbraio, quando mi è stato chiesto di parlare della mia storia non l’ho fatto, è stato solo per tutelare me stessa e quello che sentivo. Sentivo di voler tutelare i miei sentimenti e la relazione con la persona che per tanto tempo ha fatto parte della mia vita. Non so dire se fosse per amore, probabilmente un grande affetto. Ero ancora coinvolta e tanto disorientata.