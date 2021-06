Alla nascita di Luna Marie ormai mancano pochissimi giorni. Nel frattempo, tra le pagine del settimanale DiPiù parla Chiara, la ex fidanzata di Antonino Spinalbese che svela di avere ricevuto una telefonata proprio da Belen Rodriguez.

La 27enne è stata accanto ad Antonino Spinalbese per quattro anni e, proprio la scorsa estate, ha ricevuto una telefonata da parte di Belen dopo un suo sfogo social.

Chiara e Antonino si sono conosciuti a Milano nel 2016 ed hanno subito fatto sul serio anche per via del carattere molto maturo dello stylist:

Nell’estate del 2019 Chiara si trasferisce a Taiwan per lavoro e, complice anche la distanza, rompe con Antonino per telefono:

Eravamo in una fase della vita in cui volevamo cose diverse: lui cercava la stabilità sentimentale, io volevo ancora progettare il mio futuro professionale. Così è finita: l’ho fatto soffrire.

Quando è uscito il gossip che vedeva Antonino Spinalbese ricominciare al fianco di Belen Rodriguez, molti avevano contattato Chiara perché non sapevano della loro rottura:

Ho scritto un messaggio sui social in cui ho detto: “Non mi sento inferiore a nessuno”. Nella bufera era un modo per difendermi, per dire: guardo avanti. E cosa è successo? Mi ha telefonato Belen.

Cosa mi ha detto? Mi ha invitato a non esternare pubblicamente certi miei pensieri che avrebbero potuto essere fraintesi, ma io ho trovato quella chiamata fuori luogo e ho detto a Belen: “Scusami, perché mi chiami tu e non il mio ex se qualcosa non vi sta bene?” A quel punto non ci siamo più sentiti.