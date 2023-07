Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni? Ecco la verità sul loro rapporto

Qual è il vero rapporto tra Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni? In queste settimane il gossip sulla possibile nuova relazione della showgirl argentina con un altro uomo (dopo Stefano De Martino), si sta facendo sempre più “ingombrante”.

Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha svelato quale potrebbe essere la relazione tra Belen e l’imprenditore. Secondo il giornalista, infatti, si dovrebbe trattare solo di una forte amicizia:

Certo è che se lei è bellissima e sensuale, e lui regge il confronto, è facile pensare che ci sia qualcosa, ma chi vuol loro bene (sia a lei sia a lui) assicura che al momento Belen è casta come un giglio.

“Non c’è proprio storia: è un amico che Belen Rodriguez vede da dieci anni sempre in compagnia di altre persone“. Ma ci sono abbracci, baci e telefonate. “Non contano: Belen è così, fisica, affettuosa, lui ricambia, nulla di più“.

E per quanto riguarda Stefano De Martino, il direttore del settimanale di gossip aggiunge:

E Stefano? Si parla da sempre dei suoi tradimenti, ma come mai non è mai stata documentata la cosa? Mai un gossip, mai una foto, mai una paparazzata. “Perché lui è amato e chi gli sta intorno mai si sognerebbe di stanarlo, lo protegge, lo tutela“, mi dicono, “Soprattutto se è in Campania, dove è adorato da chiunque“. Sarà.