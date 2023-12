Belen Rodriguez, nonostante il viaggio in Argentina insieme alla famiglia, continua a lanciare accuse frecciatine incandescenti al suo ex Antonino Spinalbese.

Belen attacca Antonino e svela la verità sulle vacanze della figlia

Lo scontro è iniziato lo scorso 26 dicembre quando l’imprenditore ha condiviso una foto con una bella frecciatina nei confronti di Belen: “My Christmas, auguri a tutti i papà” aveva scritto a corredo di una immagine con il suo cane in braccio.

L’ex del GF Vip 7, quindi, lamentava l’assenza della figlia Luna Marì durante le vacanze di Natale.

Antonino Spinalbese ha accusato la sua ex di aver portato con sé la bambina in viaggio, senza il suo consenso.

La Rodriguez ha deciso di non nascondere la sua verità affermando: “Non è venuto a prenderla il 25 e il 26 perché non ha voluto. Vuole solo trarne vantaggio mediaticamente, ma non sa ancora con chi ha a che fare”.

Il primo attacco

Io ho sempre rispettato gli uomini, non ho mai vietato niente e lo sai bene. Invito la persona che mi ha tirato in ballo ad occuparsi di sua figlia durante tutto l’anno. Non porre attenzione solo sul giorno di Natale. L’amore serve sempre, non solo alla vigilia. Lo invito a non nominarmi mai più pubblicamente, ma in forma privata. Altrimenti sarò costretta a spiegare la verità. Ancora una volta, ormai, non ho più problemi a farlo.

Spinalbese ha replicato con un post su Instagram:

Essere genitore non significa avvalersi di baby sitter, autisti, personale di servizio e preferire tutti gli altri parenti o nuovi compagni alla presenza del padre…. Essere un buon padre non significa nemmeno avere i milioni in banca per prendersi cura di una figlia. Posso anche essere un “pezzente” e ne sono orgoglioso perché sono una persona di sani valori e principi, pronto a prendermi cura di mia per 24h al giorno per il resto della mia vita. Solo chi ha figli può capire cosa significhi averli vicini o lontani, quanto ti possano mancare, ed io in questi giorni di feste non ho potuto vedere mia figlia né per la Vigilia, né a Natale e come se non bastasse domani, senza il mio consenso, partirà per un viaggio.

“Ci vediamo in tribunale”, la chiosa di Belen.