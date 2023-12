Belen reagisce al monologo di Stefano De Martino: ecco in che modo

Stefano De Martino nel corso del suo show andato in onda su Rai2 il 26 dicembre, ha fatto un monologo con protagonista l’ex moglie Belen Rodriguez, citando il famoso incidente in moto quando erano fidanzati da pochissimi giorni.

Quando mi fidanzo con Belen Rodriguez, io avevo 22 anni e lei aveva già fatto due Festival di Sanremo. Tutti sapevano chi fosse Belen. Eravamo fidanzati da tre giorni e lei mi fa, durante una pausa di lavoro, andiamo a mangiare un hamburger anziché mangiare nella mensa.

Sono in moto, Belen è seduta dietro di me e le sue braccia sono attorno alla mia vita e io accelero, perché ogni volta che accelero lei si stringe a me. E a me me piace. E più accelero e lei più si stringe a me. Siamo insieme da tre giorni, ho 22 anni e io sono innamorato pazzo.