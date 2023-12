Da Natale a Santo Stefano è il programma che Stefano De Martino ha portato sulla seconda rete di Casa Rai il 26 dicembre. Lo showman, tra le altre cose, ha parlato pure dell’ex moglie Belen Rodriguez.

Stefano e Belen si sono conosciuti e innamorati durante Amici di Maria De Filippi e, durante le prime battute della loro frequentazione, hanno avuto un incidente in moto che De Martino ha ricordato con un lungo monologo:

Quando mi fidanzo con Belen Rodriguez, io avevo 22 anni e lei aveva già fatto due Festival di Sanremo. Tutti sapevano chi fosse Belen. Eravamo fidanzati da tre giorni e lei mi fa, durante una pausa di lavoro, andiamo a mangiare un hamburger anziché mangiare nella mensa.

Sono in moto, Belen è seduta dietro di me e le sue braccia sono attorno alla mia vita e io accelero, perché ogni volta che accelero lei si stringe a me. E a me piace. E più accelero e lei più si stringe a me.

Siamo insieme da tre giorni, ho 22 anni e io sono innamorato pazzo.