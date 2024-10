Beatrice Luzzi affonda Shaila e Lorenzo e conferma una sua previsione: “Sta facendo esattamente ciò che avevo detto!” – VIDEO

Le dinamiche del Grande Fratello non smettono di infiammare il pubblico e gli opinionisti. Dopo il commento al vetriolo di Stefania Orlando a Pomeriggio 5, ora è Beatrice Luzzi a dire la sua sulla situazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. In occasione della sua partecipazione alla Festa del Cinema di Roma, Luzzi ha lanciato un’altra stoccata, riaffermando il suo scetticismo verso il comportamento della gieffina.

Beatrice Luzzi critica Shaila: la stoccata pungente

Quando le è stato chiesto di commentare i recenti sviluppi tra Shaila e Lorenzo, la Luzzi ha risposto senza mezzi termini: “Lei l’ho raccontata 4 o 5 settimane fa e sta facendo esattamente quello che avevo detto”, accompagnando la dichiarazione con una risatina pungente. Un’affermazione che ha rapidamente attirato l’attenzione dei fan, già divisi tra chi sostiene la storia nata in Spagna e chi, come Beatrice Luzzi, vede nelle azioni di Shaila poca spontaneità.

Già settimane fa, Beatrice Luzzi aveva espresso i suoi dubbi sulle intenzioni di Shaila, osservando il modo in cui la ballerina aveva gestito le sue interazioni con Javier Martínez e Lorenzo Spolverato. Secondo la Luzzi, la gieffina avrebbe dimostrato poco cuore e molta strategia, dichiarando: “Non mi fido di lei, ci vedo tanta scienza nei suoi movimenti e poco cuore”. Un giudizio severo che sembra trovare conferma negli ultimi sviluppi tra Shaila e Lorenzo in Spagna.

Il triangolo amoroso tra Shaila, Lorenzo e Javier divide i fan

Fin dal suo ingresso nella Casa, Shaila Gatta è stata al centro delle attenzioni, grazie alle sue dinamiche amorose con Lorenzo e Javier.

Dopo aver dichiarato un forte interesse per Lorenzo, Shaila si era riavvicinata a Javier, per poi lasciare la Casa del Grande Fratello e trasferirsi al Gran Hermano. Qui, la ballerina ha nuovamente mostrato interesse per Lorenzo, lasciandosi andare a effusioni e baci che hanno fatto impazzire i fan della coppia, noti come gli “Shailenzo”.

Ma il triangolo sentimentale non convince tutti. Le critiche, alimentate dai commenti di Beatrice Luzzi e Stefania Orlando, sono sempre più accese, dividendo il pubblico tra chi crede nella sincerità della coppia e chi, come l’opinionista del GF, sospetta che ci sia solo strategia dietro le azioni di Shaila.