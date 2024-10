Stefania Orlando attaccata dai fan di Shaila e Lorenzo (risponde per le rime) – VIDEO

Pochi giorni fa, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno deciso di imbarcarsi in un’avventura che ha sorpreso il pubblico: i due sono volati in Spagna per un “scambio” nel reality Gran Hermano. Questa esperienza all’estero sembra aver intensificato i loro sentimenti, dando vita a una relazione passionale. Un dettaglio, però, complica la vicenda: fino a poche ore prima di partire per la Spagna, Shaila si frequentava con Javier Martinez, con cui ha condiviso abbracci e baci durante tutta la settimana.

Stefania Orlando attaccata dai fan di Shaila e Lorenzo

Né Javier né i concorrenti del Grande Fratello sono a conoscenza della situazione, promettendo sorprese inaspettate per la prossima puntata. Il comportamento ambiguo di Shaila e Lorenzo ha suscitato forti reazioni. Tra i critici spicca Stefania Orlando, ospite il 25 ottobre a Pomeriggio 5 con Myrta Merlino, dove ha espresso apertamente il suo disappunto.

Orlando ha dichiarato: “Hanno montato questo teatrino che si capisce palesemente. Ma chi ci casca a questa recita?” Parole che hanno alimentato il dibattito, scatenando gli animi dei fan della coppia, i cosiddetti “Shailenzo”, che hanno difeso i loro beniamini con forza sui social, attaccando la stessa Orlando con commenti e insulti.

Nonostante gli attacchi, Stefania Orlando non si è fatta intimorire. La mattina del 26 ottobre, ha risposto ironicamente tramite un video su Instagram, in cui ha scherzato sul comportamento dei fan della coppia: “Ma voi davvero mi state scrivendo in privato e mi state offendendo solo perché non credo a questa storia tra Shaila e Lorenzo? Ma voi davvero state facendo questo? Ma l’avete vista la faccia della preoccupazione?”.

Il video è diventato virale, con molti utenti che supportano la franchezza della Orlando e la vedrebbero volentieri come opinionista ufficiale del Grande Fratello.

Lunedì sera, il pubblico potrà assistere a una nuova puntata del Grande Fratello, dove la relazione tra Shaila e Lorenzo sarà sicuramente al centro del dibattito. Le critiche non mancheranno, e sarà interessante vedere come i due risponderanno alle accuse e ai dubbi sulla loro sincerità.