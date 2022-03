Per Jessica Selassié è tempo di prima diretta Instagram in solitaria dopo il GF Vip e dopo quella con le sorelle Clarissa e Lulù, e proprio mentre rispondeva alle numerose domande del suo esercito di fan, chi si è fatto notare? Ma Barù ovviamente! La sua irruzione a sorpresa ha letteralmente spiazzato tutti, Jessica compresa (nel video in apertura la sua reazione).

Barù irrompe nella diretta di Jessica e spiazza tutti

Dopo la serie di domande su Barù da parte dei suoi fan, Jessica ha gentilmente chiesto di non continuare con gli stessi quesiti aventi come protagonista indiscusso l’ex gieffino, ma alla fine ci è ricaduta inevitabilmente parlando dei jeans firmati dal Vippone.

Non solo: il foodblogger sarebbe stato da lei citato in varie circostanze: “come direbbe Barù, lasciate che le acque scorrano”, ed ancora, “quando ci saranno cose da sapere le saprete”.

Il diretto interessato avrà sentito le orecchie fischiare al punto tale da decidere di intervenire nel corso della diretta con una domanda surreale con la quale ha sembrato aver voluto ‘marcare il territorio’ facendo letteralmente impazzire i Jerù.

A quando la dichiarazione ufficiale? Noi ovviamente abbiamo adorato il modo in cui i fan abbiano ‘sgamato’ Barù lontano un miglio!

#jerù “ti piace la pasta con le cipolle?”

“come direbbe Barù, lasciate che le acque scorrano”

“quando ci saranno cose da sapere le saprete”

“i jeans che mi ha firmato Barù li ho ancora e non li ho lavati” AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA pic.twitter.com/GnzTRwrkQh — Heaven is a place on earth 👀 (@Heavenisaplace7) March 26, 2022

jess su barù: “per il momento non ho nulla da dire come ha detto baru lasciate che le acque scorrano, quando avrò qualcosa da dire lo dirò” #jeru — 🏹🏹🏹mona🏹🏹🏹 (@monoss_) March 26, 2022

Ma voi vi rendete conto che a Barù è apparsa la notifica “JessySelassie ha avviato un video in diretta”, è entrato e ha avuto l’audacia di scrivere “Ti piace la pasta con le cipolle?” Io lo amo così tanto, grazie per questo regalo meraviglioso Affonso. #jeru — MARY 🐇 (@HESMYLFINELINE) March 26, 2022