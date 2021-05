Oggi, nel corso di Pomeriggio 5, Barbara d’Urso ha parlato dell’appuntamento domenicale con la sua Domenica Live, smentendo (in qualche modo) le indiscrezioni che parlano di chiusura definitiva del suo programma.

Domenica Live chiude? Barbara d’Urso interviene

Mancano due giorni al nostro amatissimo, fantastico, vivo e vegeto, vegetissimo, Domenica Live. Si dice in italiano vegetissimo? Fra due giorni l’ennesima puntata e ne ce saranno ancora tantissime. Stiamo preparando una puntata fortissima. Domenica Live è forte e stabile.

Queste le parole di Barbara d’Urso che smentiscono, in qualche modo, lo scoop di Dagospia che ci parlava di una chiusura definitiva:

La chiusura di Live-Non è la D’Urso per bassi ascolti era stata anticipata, tra le polemiche, da Dagospia. Non una chiusura stagionale, come più volte ripetuto dalle parti di Cologno Monzese, ma definitiva. Ma non è finita qui, il passo successivo, accennato da qualche settimana, sarebbe arrivato: Barbara D’Urso fuori anche dalla domenica pomeriggio. Domenica Live, tornato in onda con la versione allungata, sta ottenendo ascolti flop (tra il 10-12% domenica 2 maggio). Si lavora al dopo, sul cosa programmare e soprattutto su quali volti puntare. A Mediaset però un punto è chiaro da anni: si “caccia” qualcuno senza ammetterlo. Insomma una chiave per giustificare l’operazione va trovata. “Nuovi progetti”, la soluzione più gettonata.

Anche Live Non è la d’Urso chiude

Barbara d’Urso aveva dato appuntamento agli estimatori con Live Non è la d’Urso il prossimo autunno ed invece, come ben sappiamo, il format non verrà più riproposto da Mediaset.

Domenica Live avrà lo stesso destino? L’azienda sta puntando su volti nuovi, questo è certo. E, tra i due nomi in pole position ci sarebbero Adriana Volpe e Elisa Isoardi.