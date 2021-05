In arrivo un’altra “mazzata” per Barbara d’Urso? Dopo la chiusura di Live per bassi ascolti, anche Domenica Live potrebbe fare la stessa fine, così come rivela il buon Giuseppe Candela per Dagospia.

Domenica Live chiude? “Nuova mazzata per Barbara d’Urso”

La chiusura di Live-Non è la D’Urso per bassi ascolti era stata anticipata, tra le polemiche, da Dagospia. Non una chiusura stagionale, come più volte ripetuto dalle parti di Cologno Monzese, ma definitiva. Ma non è finita qui, il passo successivo, accennato da qualche settimana, sarebbe arrivato: Barbara D’Urso fuori anche dalla domenica pomeriggio. Domenica Live, tornato in onda con la versione allungata, sta ottenendo ascolti flop (tra il 10-12% domenica 2 maggio). Si lavora al dopo, sul cosa programmare e soprattutto su quali volti puntare. A Mediaset però un punto è chiaro da anni: si “caccia” qualcuno senza ammetterlo. Insomma una chiave per giustificare l’operazione va trovata. “Nuovi progetti”, la soluzione più gettonata.

Tra i possibili nomi che potrebbero prendere il posto della d’Urso, i più accreditati potrebbero essere quello di Elisa Isoardi, entrata nelle grazie di Mediaset dopo La Prova del Cuoco, e quello di Adriana Volpe che ha lasciato da poco TV8.

Voi di preferireste alla domenica pomeriggio al posto di Barbara d’Urso?

Sapete bene per chi faccio il tifo io: