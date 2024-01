Barbara d’Urso starebbe pianificando il suo ritorno in tv. Secondo quanto scrive Novella2000, sarebbero ormai giunte le fasi conclusive di quello che potrebbe essere il futuro professionale dell’ex volto Mediaset. Attualmente sarebbero in corso trattative tra Rai o Discovery. “O tutte e due”, precisa il settimanale, sottolineando la tendenza recente ad evitare esclusive.

Mentre finora Barbara d’Urso avrebbe lanciato solo qualche allusione con l’inizio del nuovo anno che ha segnato anche la sua “libertà” dopo la fine del contratto con Mediaset, si susseguono le indiscrezioni sul suo futuro televisivo:

A Novella 2000 la notizia è arrivata, ed è certa: Rai e Discovery sono più che interessati ad avere quella che un tempo veniva chiamata Lady Cologno al timone nelle loro reti. Un gruppo non esclude l’altro: perché la Rai e anche le altre emittenti private non sono più così propense ad avere contratti di esclusiva con i personaggi. E allora per la conduttrice si aprono due possibili scenari. Contesa tra il colosso diretto da Alessandro Araimo, Discovery, e la Rai con il suo potente amministratore delegato Roberto Sergio.

Nei mesi scorsi si era parlato di una possibile serie su Netflix con protagonista la popolare conduttrice, ma al momento l’ipotesi non troverebbe alcuna conferma, anche alla luce delle trattative che per Novella2000 sarebbero “certe”.

A rafforzare le nuove ipotesi sarebbe anche la presenza del potente agente Lucio Presta che da poco affianca Barbara d’Urso e che vanta importanti rapporti con entrambe le emittenti coinvolte nelle presunte trattative. Il settimanale aggiunge:

Gira voce che in Rai sia iniziata una vera e propria caccia alla d’Urso, come assicura Dagospia, sono tante le redazioni televisive che bramano un’intervista a Barbara, la conduttrice potrebbe infatti vuotare il sacco sulla vicenda che riguarda l’interruzione del contratto con il Biscione, da Mara Venier a Pierluigi Diaco, che, come riporta Fanpage, recentemente è stato immortalato a cena con la d’Urso, ma anche Francesca Fagnani: si dice che la vorrebbe a Belve in primavera, insomma sembra che la fila per chiedere l’esclusiva (e fare il botto di share) sia molto lunga.