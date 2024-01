Barbara d’Urso: dove e quando la rivedremo in tv? Interviene la conduttrice: gara in Rai (e non solo) per averla

La fine del 2023 ha segnato anche la piena libertà professionale di Barbara d’Urso, che ha definitivamente messo fine al contratto che la legava ancora a Mediaset. Adesso, dunque, la conduttrice potrà serenamente ragionare sul suo futuro lavorativo che potrebbe vederla impegnata in Rai o anche altrove.

Barbara d’Urso: dove e quando la rivedremo in tv?

A questo punto sono in tanti a contendersi la presenza di Barbara d’Urso nei propri programmi, dove probabilmente l’ex volto storico di Pomeriggio 5 potrà raccontare la sua verità. Da Mara Venier a Francesca Fagnani, Barbarella potrebbe presto approdare a Domenica In ed a Belve.

A quanto pare, però, non sarebbero le sole a contendersi la d’Urso, dal momento che, stando alle indiscrezioni di Dagospia, anche Pierluigi Diaco avrebbe spinto per averla nel suo Bella Ma’, per non parlare di Serena Bortone, Alberto Matano e Caterina Balivo. Tutti volti Rai, dunque.

Ad unirsi alla corsa ci sarebbe anche Fabio Fazio con il suo Che tempo che fa. Una vera e propria gara in corso che mira ad un unico obiettivo: dove e quando Barbara d’Urso vuoterà il sacco parlando del suo tribolato divorzio da Mediaset?

Il sito TvBlog ha rivolto a lei la domanda ma al momento la conduttrice ha deciso di dare una sorta di non risposta:

TvBlog ha girato direttamente a Barbara d’Urso la domanda delle domande: quando e dove tornerà a parlare in tv? La conduttrice molto gentilmente ha ringraziato per l’interesse mostrato e ha aggiunto che non ha risposte. Insomma, è il momento delle ipotesi, non delle certezze.

A questo punto, dunque, non ci resta che attendere la decisione finale di Barbara, ma le possibilità di vederla presto a Domenica In dall’amica Mara Venier appaiono le più plausibili.