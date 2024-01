Il 31 dicembre 2023 è stato un giorno da festeggiare in grande per Barbara d’Urso. La regina della TV, che ha fatto una pausa dal piccolo schermo negli ultimi mesi, ha ufficialmente chiuso il suo capitolo con Mediaset con l’arrivo del nuovo anno.

Il contratto tra la d’Urso e la casa di produzione televisiva è scaduto proprio il 31 dicembre, e Barbara ha festeggiato in modo tutto suo, tra il serio e il faceto.

Prima di tutto, ha spazzato via ogni dubbio pubblicando una grafica sui suoi social con la scritta “freedom” che campeggia in bella vista.

Un segno chiaro della libertà ritrovata dopo mesi in cui, a quanto pare, è stata costretta a tenere la bocca chiusa per rispetto degli accordi contrattuali.

Poi, direttamente dal teatro romano dove ha fatto il suo spettacolo, ha condiviso una storia su Instagram con tanto di frecciatina:

Caffeuccio prima dell’ultima recita del 2023, poi ce ne saranno anche altre. Sono felicissima di brindare con il pubblico che mi ha amato, sia quelli che sono venuti a teatro sia quelli che non sono potuti venire. Per me è un capodanno particolare, questa mezzanotte significa un sacco di cose, il mio cuore è vostro.