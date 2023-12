Secondo DillingNews, il nuovo portale di notizie diretto da Fabrizio Corona, Barbara d’Urso starebbe organizzando una vera vendetta contro Mediaset e Pier Silvio Berlusconi dopo la fine del suo contratto proprio questo mese.

Barbarella dovrebbe tornare con un programma in onda la domenica pomeriggio sulla Rai, nella fascia oraria che, a Mediaset, è baluardo di Silvia Toffanin e del suo Verissimo. – scrive DillingerNews – Una sorta di vendetta nella vendetta: non solo riprende a lavorare per la tv pubblica dopo oltre 25 anni, ma va pure a insidiare il monopolio della compagna di Pier Silvio Berlusconi.

L’uomo responsabile della sua defenestrazione dalla tv del Biscione, annunciata con la lapidaria frase «basta mix tra cronaca e gossip».