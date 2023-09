Barbara d’Urso ed il retroscena su Striscia la Notizia. Avremmo potuto rivedere presto su Canale 5 la popolare conduttrice, ex volto di Pomeriggio 5 ed attualmente a Londra, dove ha indossato i panni di motivatissima studentessa d’inglese. L’occasione sarebbe stata proprio la prima puntata del tg satirico di Antonio Ricci, al via dal prossimo lunedì, ma purtroppo non sarà così.

Barbara d’Urso, retroscena su Striscia la Notizia svelato da Antonio Ricci

In occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Striscia la Notizia, proprio il papà Antonio Ricci ha parlato di Barbara d’Urso. Spesso vittima di incursioni e Tapiri, Barbara ha sempre mostrato grande stima nei confronti del fondatore del tg satirico, ed anche lo stesso Ricci ha ribadito il suo affetto professionale.

Proprio nel corso della conferenza odierna, il patron di Striscia ha svelato di aver fatto una bizzarra proposta a Barbara d’Urso, che però avrebbe dovuto rifiutare per un motivo ben preciso:

Ho avuto modo di sentire Barbara per chiederle di partecipare alla prima puntata entrando col Gabibbo per dire sono qui, col cuore. Lei ha risposto che non può per questioni legali, però ha detto che vuoterà il sacco da gennaio. Aspettiamo.

Cosa dirà molto presto la nota conduttrice? Ricordiamo che Barbara terminerà ufficialmente il suo contratto con Mediaset proprio a dicembre, motivo per il quale da gennaio potrebbe far esplodere qualche piccola (o grande) bomba gossip.

Antonio Ricci ha anche detto la sua su Myrta Merlino, nuova conduttrice di Pomeriggio 5, della quale si è però limitata a dire:

So solo che è la fidanzata di Tardelli. Sostituisce Barbara d’Urso che sembrava un pilastro di Mediaset.